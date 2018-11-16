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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16 نوفمبر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
مايكل عياد
استقرت أسعار الخضراوات في تعاملات، اليوم الجمعة،بسوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم من 2.50 لـ4 جنيه للكيلو، والبطاطس من 6 لـ11 جنيها بتراجع قدره جنيهين، والبصل من 3 لـ 6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات، والفاصوليا بـ8 جنيهات، والفلفل الرومي 4.50 جنيه.

وسجل الخيار 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ13 جنيهًا، البسلة بـ9 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 10 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 20 جنيها، والبلح الرملي بـ6 جنيهات، والبلح السيوي بـ20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 4 جنيهات، بارتفاع قدره 50 قرشا، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 6 جنيهات، بتراجع جنيه، والجريب فروت 6 جنيهات، بارتفاع قدره جنيها، والجوافة بـ7 جنيهات، بارتفاع قدره جنيها، والرمان بـ8 جنيهات، بارتفاع قدره جنيها، الفراولة من 10 إلى 15 جنيها، الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات.
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