تمارين رياضية لكبار السن لتقوية العضلات.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد كبار السن على تقوية العضلات.





وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الجمعة، إن هذه التمارين تكون لكبار السن فوق الـ 65 سنة.





وأوضح أن التمارين الرياضية تتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله، لافتا إلى أن هناك عناصر أساسية مختلفة للياقة البدنية.



