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تمارين رياضية لكبار السن لتقوية العضلات.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:55 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد كبار السن على تقوية العضلات.

وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الجمعة، إن هذه التمارين تكون لكبار السن فوق الـ 65 سنة.

وأوضح أن التمارين الرياضية تتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله، لافتا إلى أن هناك عناصر أساسية مختلفة للياقة البدنية.

وقدّم مجموعة من التمارين الرياضية، التي يمكن القيام بها بعد يوم عمل طويل وشاق، والتي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات.
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