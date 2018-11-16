غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة بسبب مترو الأنفاق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة هي: (ميدان تريومف – ميدان هليوبوليس ومتفرعاته – شارع الحجاز – خلف نادى النصر)، وضعفها عن منطقة السبع عمارات، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباح غد السبت الموافق، وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة، نظرًا لأعمال لحامات على خط المياه قطر 500 مم بمحطة مترو هليوبوليس بمصر الجديدة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.



