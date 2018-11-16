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اقتصاد

غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة بسبب مترو الأنفاق

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة هي: (ميدان تريومف – ميدان هليوبوليس ومتفرعاته – شارع الحجاز – خلف نادى النصر)، وضعفها عن منطقة السبع عمارات، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباح غد السبت الموافق، وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة، نظرًا لأعمال لحامات على خط المياه قطر 500 مم بمحطة مترو هليوبوليس بمصر الجديدة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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