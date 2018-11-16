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رياضة

هشام محمد ينتظم في مران الأهلي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انتظم هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان هشام محمد قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أدى اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر إقامتها 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال حيث تغادر بعثة الفريق إلى الإمارات يوم 20 نوفمبر الجاري استعدادا للقاء.

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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