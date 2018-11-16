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أخبار العالم

تعرف على مصير ليبرمان بعد استقالته من وزارة الجيش

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
افيجدور ليبرمان
افيجدور ليبرمان
سمر صالح
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يعود أفيجدور ليبرمان ليشغل منصب عضو في الكنيست الإسرائيلي فور قبول الحكومة استقالته من وزارة الجيش.

ووفقا صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن ليبرمان سيحل مكان عضو الكنيست يوليا ملينوبسكس التي كانت قد دخلت مكان ليبرمان عام 2016 عندما تم تعيينه وزيرا للجيش؛ حيث إنها ستغادر الكنيست ليستلم مكانها ليبرمان في عضوية الكنيست.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن عودة ليبرمان للكنيست ستؤثر في تأخير وعرقلة سلسلة من القوانين التي قدمها الائتلاف الحكومي، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة.
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