الشرطة التركية تحتجز 12 شخصا ضمن تحقيق حول ناشط حقوقي

قالت وسائل إعلام رسمية إن الشرطة التركية احتجزت 12 شخصا بينهم أكاديميان بارزان اليوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا ومؤسسته الثقافية.



واحتجز كافالا العام الماضي وسجن بعد ذلك تمهيدا لمحاكمته بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة في إطار التحقيق في أمر الشبكة التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.



ودعت جماعات حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأوروبي مرارا لإطلاق سراحه ولم تصدر بعد لائحة اتهام ضده.



والأكاديميان المحتجزان هما تورجوت طرحانلي عميد كلية الحقوق في جامعة بيلجي في اسطنبول وبتول طنباي أستاذة الرياضيات في جامعة بوغازيجي والتي انتخبت هذا العام نائبة لرئيس الجمعية الأوروبية للرياضيات.



وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن المدعين في اسطنبول أصدروا أوامرهم بالقبض على 20 من المشتبه بهم وأضافت أن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في مناطق مختلفة.



ومن بين المحتجزين موظفون في منظمة الأناضول الثقافية التي يملكها كافالا والمعنية بالترويج للثقافة والحقوق.



وفي بيان بمناسبة مرور عام على احتجازه جددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي الدعوات للإفراج عن كافالا فورا وبدون شروط.



وقالت المنظمتان في بيان إن المدعين لم يصدروا حتى الآن لائحة اتهام تحدد التهم ضده.