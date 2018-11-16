محافظ الجيزة يوجه بغلق أي مخبز يخالف الأوزان المقررة

حرص اللواء أحمد محافظ الجيزة على الوقوف وسط المواطنين فى طابور بأحد المخابز البلدية بحاره أحمد البحر بحى الدقى للتأكد من حسن تعامل العاملين بالمخبز مع المواطنين والتسهيل عليهم فى ىالحصول على الخبز دون اى معوقات والالتزام بالأوزان المقررة للخبز.



ووجه المحافظ بإحضار ميزان للتأكد من أوزان الخبز وفق الأوزان المقررة والمواصفات الفنيه القانونية له.



وشدد على أن أي إخلال فى أحجام الخبز سوف يواجه بغلق المخبز المخالف واسناد حصته التموينية لمخابز اخرى جادة تحترم حقوق المواطن .



ووجه رئيس حى الدقى بتكثيف الحملات على المخابز بالتنسيق مع مديرية التموين وغلق أي مخبز لا يلتزم بالأوزان المقررة والمواصفات الفنيه القانونية للخبز.



كما تفقد المحافظ منافذ بيع اللحوم والسلع التموينية بشارع الملك فيصل للأطمئنان على الاسعار المتداولة بالمنافذ والتأكد من سلامه المعروضه .



واستمع المحافظ الى آراء المواطنين فى المنافذ التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية مؤكدا انه تم وضع مخطط لنشر القوافل التموينية والغذائية والخضر والفاكهه لتغطى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة مع الأهتمام بالمناطق الشعبية وذات الكثافات السكانية العالية .