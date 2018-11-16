رئيس اتحاد طلاب القاهرة: تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس لأول مرة

أعلن أحمد إيهاب الفائز بمنصب رئيس إتحاد طلاب جامعة القاهرة عن خطته للعام الحالي.



قال أحمد إيهاب لـ "صدى البلد" إنه من المقرر أن تتجه اهتمامات الإتحاد نحو الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة بدمجهم بالأنشطة وتعيينهم فى مجلس الإتحاد لأول مرة.



وأضاف إيهاب أن الإتحاد سيعرض خطته على رئيس الجامعة فى الاجتماع المقبل متضمنة إقتراحات عديدة على أن تطبق فور موافقة الجامعة عليها.



كانت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، انطلقت في جمیع الجامعات، الأحد الماضى.