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أخبار البلد

جثمان الشهيد ساطع النعمان يصل القاهرة خلال ساعات

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة ليوارى الثرى إلى مثواه الأخير.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم نقل الجثمان، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن، خلال الساعات الأولى من صباح الغد، بعد انتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات في لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.

ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، كان أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجه بعدة دول وعاد لعمله من جديد.
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