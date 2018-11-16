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فن

تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
محمد صبحي
أحيا المطرب تامر حسني واحدة من سهرات القاهرة الجديدة التي تميزت بأجواء العالمية احتفالا بنجاح ألبومه الجديد "عيش بشوقك" داخل ساحة أحد الفنادق الكبرى، وبحضور الآلاف من محبيه.

قدم الحفل الفنان أحمد زاهر الذي أشار إلي ان تامر مهما تمت محاربته فإنه دائما ناجح بجمهوره حيث حقق اعلي إيرادات بفيلم البدلة في تاريخ السينما بالاضافة إلى نجاح البوم "عيش بشوقك" .

حضر تامر بصحبة مدير أعماله شقيقه حسام حسني وصعد علي خشبة المسرح، وبدأ بأغنية "عيش بشوقك" وسط هتافات وصيحات محبيه ممن امتلأت بهم ساحة المسرح.

حرص تامر علي تحية الجمهور والقائمين علي الحفل لاتاحته فرصة احتفاله معهم بنجاح "عيش بشوقك" الذي يرجع الفضل لهم في نجاحه ثم وجه الشكر لصديقه أحمد زاهر و استكمل الحفل بعدد كبير من اغاني الألبوم التي تألق بها طول مشواره الفني منها " كل مرة" ، " يا انا يا مفيش" ، "تليفوني رن" ،"كفاياك أعذار"، "كل حاجه بينا"، "100 وش".. وغيرها ممن تخللتها العديد من الاستعراضات بمصاحبة عدد من الــ dancers من إخراج مايسة نصر.

الحفل من تنظيم الثلاثي اسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation " واشراف التجهيزات الفنية وائل المصري و شهد الحفل أضخم مسرح تم انشاؤه بالمكان من تصميم تامر فوزي ومزود بالعديد من بوابات الدخول والخروج لتامر حسني وضيوف الحفل بطريقة أضفت المزيد من آجواء التشويق والاثارة للجمهور بالاضافة الى وضع تراسات اضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري .
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
تامر حسني ينهي حفل القاهرة الجديدة بأجواء عالمية.. صور
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