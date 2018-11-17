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أخبار العالم

السفير العراقي لدى موسكو: روسيا تستطيع مساعدتنا باستعادة الآثار المهربة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:11 ص
السفير العراقي لدى
السفير العراقي لدى موسكو: روسيا تستطيع مساعدتنا باستعادة
أ ش أ
قال السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور هادي العذاري، إن روسيا كانت حليفًا استراتيجيًا مهمًا وحقيقيًا في القضاء على الإرهاب في العراق.

وأكد السفير العراقي - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - وجود مباحثات بين بغداد وموسكو في مجال المتاحف وتبادل الخبرات، ومن الممكن توقيع اتفاقية بين وزارة الثقافة العراقية ومتاحف الأرميتاج قريبًا بهذا الخصوص.

وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أن بلاده تحاول ملاحقة الآثار المهربة بسبب الإرهاب وروسيا تستطيع تقديم الكثير في هذا المجال.
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