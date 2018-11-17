الحوثي يخرقون هدنة وقف إطلاق النار مع التحالف

خرقت ميليشيات الحوثي الانقلابية أول هدنة غير معلنة ومؤقتة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن والجيش اليمني، وذلك بعد قصفها عددًا من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة غربي البلاد.



وقال العقيد بالجيش اليمني، أحد الحجيلي، في تصريحات لقناة "العربية"، إن "الميليشيات استهدفت بمدفعية الهاوزر مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها".



وأضاف: "الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية وتهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية، وتسعى عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية".



وأكد العقيد الجحيلي أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة إلى أماكن مجهولة. كما اقتحمت منازل عدد من المدنيين في الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، وقامت باختطاف العشرات من الشباب والمواطنين، بحجة تعاونهم مع الجيش الوطني.



وشدد على أن الحوثيين يعيشون في الوقت الراهن حالة من الخوف، ويعانون انهيارًا محتومًا في مدينة الحديدة، وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.