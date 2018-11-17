ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحوثي يخرقون هدنة وقف إطلاق النار مع التحالف

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
خرقت ميليشيات الحوثي الانقلابية أول هدنة غير معلنة ومؤقتة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن والجيش اليمني، وذلك بعد قصفها عددًا من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وقال العقيد بالجيش اليمني، أحد الحجيلي، في تصريحات لقناة "العربية"، إن "الميليشيات استهدفت بمدفعية الهاوزر مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها".

وأضاف: "الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية وتهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية، وتسعى عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية".

وأكد العقيد الجحيلي أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة إلى أماكن مجهولة. كما اقتحمت منازل عدد من المدنيين في الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، وقامت باختطاف العشرات من الشباب والمواطنين، بحجة تعاونهم مع الجيش الوطني.

وشدد على أن الحوثيين يعيشون في الوقت الراهن حالة من الخوف، ويعانون انهيارًا محتومًا في مدينة الحديدة، وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.
loading...

ترشيحاتنا

مواطن سعودي يقتل صيدليا مصريا بـ 7 طعنات.. ووزيرة الهجرة تؤكد: سنعيد حقه من قاتله.. وأسرة الفقيد تطالب بالقصاص.. وأصدقاؤه: ذهب وترك لنا الألم

أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو

بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

الداخلية تعلن تفاصيل مقتل ٣ عناصر شديدي الخطورة بالشرقية

نائب: زيادة أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 10%

بدون ضرب .. طريقة عمل فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

المنتخب السعودي للسلة رجال يتوج بلقب البطولة العربية

ترامب يتوعد مراسل CNN مجددا: سأطردك إذا أسأت الأدب

كريستيانو يقدم هدية لأم أولاده بسعر خيالي

معاق يخطف الأضواء في حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة.. صور

لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو

محمد صلاح يكسر رقم أبو تريكة مع المنتخب ويقترب من حسن الشاذلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو
حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو
أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟