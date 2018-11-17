ارتفاع عدد المفقودين بحرائق كاليفورنيا إلى ألف شخص

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، بأن إجمالي عدد المفقودين في حرائق الغابات الكارثية بولاية كاليفورنيا قد ارتفع إلى ألف شخص، فيما تسببت في وفاة 71 شخصا حتى الآن.



ونقلت الشبكة عن مدير قسم شرطة بوتي بولاية كاليفورنيا، كوري هونيا، قوله إن الحرائق التي اندلعت منذ أسبوع في منطقة "جبال سييرا" على بعد 280 كيلو متر شمالا من سان فرانسيسكو أسفرت عن وفاة 71 شخصا وفقدان حوالي ألف حتى الآن.



وكانت ارتفعت القائمة الرسمية للمفقودين التي أصدرتها السلطات من 297 شخص وهو الرقم الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي إلى 631 شخص، حيث قال هونيا إن ما يقرب من 300 شخص أعلن عنهم في البداية بأنهم مفقودون وتم العثور عليهم فيما بعد علي قيد الحياة وستظل القائمة الخاصة بأرقام المفقودين متقلبة، وقال لصحيفة مسائية أنه تم العثور على رفات سبعة ضحايا أخرين منذ يوم الأربعاء الماضي.



وكان طلب عمدة المقاطعة من أقارب المفقودين تقديم عينات من الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الموتى، وقال إن هناك الكثير ممن لم يتم العثور عليهم حتى الآن، ويرجع السبب في ارتفاع عدد القتلى والمفقودين إلى سرعة الحرق التي تأثرت بسرعة الرياح وساعد في انتشارها الأراضي الجافة والأشجار، وأسفرت الحرائق عن تدمير ما يقرب من 12000 منزل ومبنى وانضم عدد كبير من رجال الإطفاء من ولايات مختلفة لاحتواء وقمع ألسنة اللهب.



وكان الناجين من الحرائق المدمرة والذين فقدوا منازلهم يتنقلون مع أصدقائهم وأقربائهم أو البقاء في ملاجئ الطوارئ وكان هناك عشرات الأشخاص قد نصبوا خياما أو ناموا في السيارات.



وقالت وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أول أمس أنه تم احتواء محيط أكبر من الحرائق الكبرى في الولاية، ويشارك أكثر من 9000 رجل إطفاء في عمليات الإخماد عبر الولاية.



وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور كاليفورنيا اليوم السبت للقاء الأشخاص المتضررين من الكارثة.