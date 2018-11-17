ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

نقل العاملين بمجلس التدريب الصناعى من جهاز المشروعات لتحديث الصناعة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
نصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على نقل تبعية جميع العاملين فى مجلس التدريب الصناعى إلى مركز تحديث الصناعة، وذلك بعد استقلال جهاز المشروعات عن وزارة الصناعة.

يشار إلى أنه تم دمج مجلس التدريب الصناعى مع جهاز المشروعات الصغيرة بموجب القرار رقم 974 لسنة 2017 عندما كانت تبعية الجهاز إلى وزارة التجارة والصناعة، وعقب استقلال الجهاز يعود العاملون فى مجلس التدريب الصناعى إلى مركز تحديث الصناعة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وأكد قرار رئيس الحكومة على استمرار العاملون السابق نقلهم إلى الجهاز فى ممارسة أعمالهم به لحين اتخاذ الإجراءات المقررة لإتمام نقلهم منه.

loading...

موضوعات متعلقة

«جامع» رئيساً لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3 أشهر

نيفين جامع : جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يكثف جهود الجهات المختصة في كيان واحد

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ننشر تفاصيل توقيع بروتوكول تأهيل الشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة

رئاسة الوزراء: تعديل إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

جهاز المشروعات الصغيرة يدعم قصص نجاح أصحاب الأفكار المبتكرة

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أرذل هزيمة لها منذ أكتوبر 73

كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عاما

انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد

حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو

معلول يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الأمير خالد بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست بشأن قضية خاشقجي

مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور

جروس يدرس فريق الداخلية بالفيديو

اليوم.. الأهلي يواجه نفسه في مدينة نصر

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

فيديو

الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية خلال الأيام المقبلة ..فيديو
جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟