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محافظات

محافظ البحيرة يكرم وزير الري تقديرا لجهوده

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:45 ص
محافظ البحيرة يستقبل
محافظ البحيرة يستقبل وزير الرى ويكرمه تقديرًا لجهوده
جمالات الدمنهورى
استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمكتبه صباح اليوم السبت، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لافتتاح محطة طابية العبد الجديدة برشيد لبدء دخولها الخدمة، استعدادا لموسم الأمطار ولتحسين خدمة الصرف الزراعي 15 ألف فدان بزمام رشيد  وادكو، واستعدادا لفصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وقدم "آمنة" درع المحافظة لوزير الرى تقديرا لجهوده الملموسة فى خدمة وإنشاء محطات الصرف الزراعى الجديدة، وذلك بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير المساعد وقيادات وزارة الرى بالبحيرة.

وبلغت تكلفة إنشاء محطة طبية العبد" للصرف الزراعى باستثمارات تقدر بمبلغ 90 مليون جنيه وتضم 4 وحدات، تصرف كل وحدة 3 م3/ث وبطاقة إجمالية مليون م3/يوم لخدمة 15 ألف فدان بزمام مركزى رشيد وادكو، لافتا إلى أن إقامة محطة طابية العبد برشيد جاء لمواجهة زيادة مياه الصرف الزراعى وتحسينه فى زمام مركزى رشيد وادكو بمحافظة البحيرة ولمواجهة الأمطار والسيول.
محافظ البحيرة يكرم وزير الري تقديرا لجهوده
محافظ البحيرة يكرم وزير الري تقديرا لجهوده
محافظ البحيرة يكرم وزير الري تقديرا لجهوده
محافظ البحيرة يكرم وزير الري تقديرا لجهوده
محافظ البحيرة يكرم وزير الري تقديرا لجهوده
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