جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو

قال الخبير العالمي هاينز لاينز، رئيس قسم الأورام بجامعة كاليفورنيا، إنه من الممكن القضاء على أورام القولون من خلال معرفة الخريطة الجينية له، وتقسيمها إلى أربعة أقسام والقيام باختبارات لكل واحد على حدة وتحديد العلاج المناسب له.





وحذر "لاينز" خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، من تناول اللحوم بكثرة، حيث إنها ترفع من معدل خطر الإصابة بسرطان القولون.



