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جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
قال الخبير العالمي هاينز لاينز، رئيس قسم الأورام بجامعة كاليفورنيا، إنه من الممكن القضاء على أورام القولون من خلال معرفة الخريطة الجينية له، وتقسيمها إلى أربعة أقسام والقيام باختبارات لكل واحد على حدة وتحديد العلاج المناسب له.

وحذر "لاينز" خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، من تناول اللحوم بكثرة، حيث إنها ترفع من معدل خطر الإصابة بسرطان القولون.

ومن جانبه أضاف الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام ومدير مركز أبحاث عين شمس، أنهم خلال مبادرة "مع بعض أقوى" التي أطلقتها جامعتي عين شمس والإسكندرية، أنهم قد تطرقوا إلى الأجيال الجديدة من العلاجات الموجهة، والعلاجات الهرمونية الجديدة التي قللت الإحتياج لاستخدام العلاج الكيماوي.
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