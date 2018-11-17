سعفان يتابع إجراءات دفن ومستحقات الصيدلي القتيل على يد سعودي

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات الصيدلي المصري أحمد طه حسن، الذي قتل مساء الخميس الماضي، بسبع طعنات على يد مواطن سعودي بمنطقة جازان ويعمل بصيدلية النهدي، فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات.





وتلقي الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه إلى أن القنصلية أرسلت مندوبا للتعرف علي ملابسات الحادث، ويقوم المكتب العمالي بالمتابعة وتحديد وكيل من قبل ذويه لمعرفة مكان الدفن في مصر أم بالمملكة، فضلا عن صرف المستحقات من إدارة مجموعة النهدي، وذلك فور إنهاء الاجراءات، كما تتابع القنصلية التحقيقات القانونية في مقتل الصيدلي المصري.



