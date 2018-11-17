نتنياهو ينفي تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" اليوم السبت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كشف حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديم موعد الانتخابات العامة فى إسرائيل.





ونفى نتنياهو تقديم موعد الانتخابات فى إسرائيل، وأكد على "ضرورة بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على حكومة اليمين وعدم تكرار الخطأ الذي ارتُكب عام 1992 عندما أُسقطت حكومة يمينية وتولت زمام الحكم حكومة يسارية جلبت على إسرائيل كارثة أوسلو"، على حد قوله.





وأضافت "مكان" أن نتنياهو أطلع رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت خلال اجتماع عُقد بينهما اليوم، على قراره توليه حقيبة الجيش الإسرائيلي في المرحلة الراهنة، وذلك نظرًا للتحديات المصيرية التي تواجه إسرائيل.



