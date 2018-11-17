محافظ الجيزة ومدير الأمن يشاركان في جنازة العقيد ساطع النعماني

وصل اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، وأسرة الشهيد الراحل، إلى مسجد الشرطة في 6 أكتوبر، للمشاركة في تشييع جنازة العقيد ساطع النعماني.



وشهد محيط المسجد استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الجنازة.



ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الشهيد العميد ساطع النعمانى، فى مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يتم تحديد موعد تلقى العزاء فى القاهرة حتى الآن.



يشار إلى أن جثمان الشهيد وصل إلى أرض الوطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم "السبت"، عبر مطار القاهرة الدولى، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن.



رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.



يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعملة من جديد.