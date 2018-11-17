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أخبار العالم

ترامب يتوجه إلى كاليفورنيا لتفقد ضحايا حرائق الغابات

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:20 م
حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا
رويترز
توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إلى كاليفورنيا لتفقد الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي اودت بحياة ما لا يقل عن 70 شخصا وأدت لنزوح المئات من الساحل الغربي.

وتواصل فرق الانقاذ بحثها عن المزيد من الضحايا في بلدة باراديس بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيما تحاول السلطات معرفة مصير ألف شخص في عداد المفقودين جراء أسوأ حريق غابات تشهده الولاية على الإطلاق.

وتقول السلطات إن هذا العدد الكبير من القتلى سقط لامتداد ألسنة اللهب بسرعة بسبب شدة الرياح وكثرة الأعواد الجافة والأشجار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزا حرائق الغابات الأخيرة لسوء الإدارة للغابات وأصر على موقفه اليوم مصرحا للصحفيين في البيت الابيض أنه سيبحث قضية إدارة الغابات أثناء زيارته لكاليفورنيا.

ومن المقرر أن يتفقد ترامب المناطق المتضررة من الحريق ومقابلة السكان الذين فروا من منازلهم. وهذه ثاني زيارة يقوم بها ترامب لكاليفورنيا منذ توليه منصبه.
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