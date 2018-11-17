ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بكل لغات العالم .. القوات المسلحة تروج لمعرض السلاح الدولي أيدكس 2018

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:36 م
معرض أيديكس 2018
معرض أيديكس 2018
محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عددا من الفيديوهات بكل لغات العالم، للمعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX- 2018"" فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تنظم القوات المسلحة المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX- 2018"" فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة ، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ 19 دولة من كافة أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 10 آلاف زائر من كبار الشخصيات العسكرية والمصنعين والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب يغادر إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة

مغنية أمريكية تسافر داخل حقيبة سفر

إسرائيل تعترف بإصابة صواريخ حماس لـ 317 منزلا و81 سيارة

حسام غالي يصل مقر الأهلي بالجزيرة ويجتمع مع الخطيب

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو

نجم الزمالك معروض على الإسماعيلى فى صفقة تبادلية يناير المقبل

سقوط سور محور صفط اللبن ومصرع رجل وامرأة .. صور

سيد عبدالحفيظ يصل إلى الأهلي اليوم لتولي منصب مدير قطاع الكرة

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أسوأ حالة أمنية منذ أكتوبر 73

والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور

بكل لغات العالم .. القوات المسلحة تروج لمعرض السلاح الدولي أيدكس 2018

التليفزيون الإسرائيلى: فشلنا أمام حماس وتلقينا تذكارًا مؤلمًا من غزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

فيديو

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو
شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني
ممثلو فلسطين بمنتدى شرم الشيخ: متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. فيديو
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشاركان في جنازة العقيد ساطع النعماني ..فيديووصور
وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟