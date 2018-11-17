بكل لغات العالم .. القوات المسلحة تروج لمعرض السلاح الدولي أيدكس 2018

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عددا من الفيديوهات بكل لغات العالم، للمعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX- 2018"" فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



تنظم القوات المسلحة المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX- 2018"" فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة ، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ 19 دولة من كافة أنحاء العالم.



ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 10 آلاف زائر من كبار الشخصيات العسكرية والمصنعين والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.