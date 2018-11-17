الجيش اليمني يقتل خبير متفجرات عراقي وقيادي حوثي بارز في صعدة

لقي خبير تصنيع متفجرات عراقي الجنسية مصرعه، اليوم /السبت/، مع قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة باقم شمال بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر عسكري يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن خبير المتفجرات العراقي الصريع كان يعمل في صفوف المليشيا، وذلك ضمن الدعم الإيراني الذي تقدمه للانقلابيين.



وأضاف المصدر أن القيادي في المليشيا المدعو إبراهيم ثورة، لقي مصرعه هو الآخر مع 10 من مرافقيه، خلال تلك المواجهات المتواصلة.



في السياق ذاته لقي القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد عبدالباري الأخفش، مصرعه مع عدد من مرافقيه، خلال هجوم شنته قوات الجيش على موقع تمركزهم في الجبهة ذاتها.

وتواصل قوات الجيش اليمني عملياتها العسكرية، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير مديرية باقم، وسط تهاوي مستمر في صوف مليشيا الحوثي الانقلابية التي تتكبد خسائر فادحة.