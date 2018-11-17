أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا تملك التسجيلات بالصوت والصورة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتساءل:" لماذا لم تسلم تركيا تلك التسجيلات إلى السعودية".



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أردوغان لن يسلم التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي لأي دولة، وهو عايز تحقيق على مزاجه وعلى مزاج قطر دون النظر إلى السعودية".



وتابع:" المملكة العربية السعودية وجهت اتهامات صريحة ولم تخفِها، وتركيا تتورط في قضية مقتل جمال خاشقجي بإعلان امتلاكها معلومات عن عملية مقتله قبل تنفيذ العملية بربع الساعة".



وأكمل:" المملكة لديها إعترافات تؤكد وجود متهمين في تركيا ساعدوا في تنفيذ جريمة قتل جمال خاشقجي".

