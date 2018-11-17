هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد كواليس الجلسة التي عقدها حسام غالي ومحمد فضل مع محمود الخطيب يوم السبت بمقر النادي في الجزيرة.



وقال حتحوت في برنامجه مساء السبت "حسام غالي ومحمد فضل اجتمعا في مكتب الأول قبل موعد اجتماعهما مع محمود الخطيب، واتفقا على التمسك بالاستقالة وعدم الرجوع فيها".



وتابع "غالي وفضل قدما مستندات تُدين هيثم عرابي خلال فترة تواجده بالنادي الأهلي تحت رئاسة محمود طاهر، وأكدا أن هذه الأوراق هي أسباب اعتراضهما على عودة عرابي مرة أخرى للنادي".

