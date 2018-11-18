لمياء فهمي عبد الحميد: التليفزيون افتقد الفكر والفن





قالت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مقدمة برنامج بكرة أحلى على قناة النهار، أن ما يفتقده التلفيزيون المصري حاليا ليس إمكانيات ولكن الفكر والموهبة.



واضافت لمياء خلال ندوتها في موقع "صدى البلد " أنه على الرغم من وجود الكثير من القنوات الفضائية، إلا أن التلفزيون المصري حقق الكثير من الإنجازات وكانت بداياته قناة واحدة فقط.



وأكدت لمياء أن والدها المخرج فهمي عبد الحميد كان عاشقا للتلفزيون المصري والجميع حتى الآن يسألها عن سر الفوازير، موضحة ان سر الطبخة كانت مع والدها فقط، مشيرة إلى ان المخرج الراحل تلقى الكثير من العروض ولكنه لم يترك التليفزيون.