رصف طريق العائلة المقدسة بالمواصفات الفنية.. صور

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسئولي الرصف والكهرباء بالانتهاء من الأعمال بالطرق المؤدية إلى الأديرة بوادي النطرون خلال 15 يوما، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في أعمال التنفيذ ومد الكابلات بطول الطريق.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة وادي النطرون لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف والإنارة، وتشجير وزراعة جانبي الطرق المؤدية إلي مسار العائلة المقدسة بالنخيل والوقوف علي معدلات ونسب التنفيذ.



وتفقد المحافظ أعمال رصف وازدواج طريق دير البراموس بطول 6 كم بتكلفة 19 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 40%، كما تفقد المحافظ طريق بيت الوادي بطول 1.2 كم بتكلفة 2.2 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف 100%، كما تفقد الفندق ببيت الوادي للوقوف علي جاهزيته لاستقبال الأفواج السياحية في مسار رحلة العائلة المقدسة.



وتابع أعمال رصف الطريق المؤدي إلى دير الأنبا بيشوى ودير السريان بطول 1.2 كم بتكلفة 3.4 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ في كل من الطريقين 100%.