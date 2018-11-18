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محافظات

وزير الشباب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
وزير الشباب يزور
وزير الشباب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
شمس يونس
قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، الأحد، بتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر للتعرف على تجهيزات وإمكانيات المستشفى وما يقدمه من خدمات طبية لعلاج مرضى السرطان بالصعيد.

جاء ذلك عقب وصول الوزير إلى محافظة الأقصر وقبل توجهه إلى محافظة قنا برفقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء عماد أبو العزائم، سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور محمد هانى حسين، مدير المستشفى.

كما تفقد الوزير العيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعامل داخل مستشفي شفاء الأورمان، بالإضافة إلى زيارة المرحلة الثالثة من إنشاء مشروع المستشفي الجارى تنفيذها.

وقال وزير الشباب والرياضة إن عوائد ماراثون زايد الخيري الذى سيتم تنظيمه الفترة المقبلة بالتعاون بين الوزارة ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تخصيصه لدعم مستشفى شفاء الأورمان.

وأشاد الوزير بإمكانيات مستشفى شفاء الأورمان والذى تعد مركزا علاجيا يقدم العديد من الخدمات الطبية لمواطنى الصعيد وعلاجهم من مرض السرطان بالمجان، مشيرا إلى تضافر جهود الدولة لدعم ذلك الصرح الكبير.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم اليوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة قنا تتمثل فى زيارة نادى نقادة الرياضي، ومركز شباب الزوايدة، ومركز شباب القمانة بنجع حمادى، ومركز أولاد نجم بهجور، ومركز شباب نجم حمادى، ومركز شباب مدينة قنا.
وزير الشباب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
وزير الشباب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
وزير الشباب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
وزير الشباب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
وزير الشباب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
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