ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
محمد غالي
أعلنت نقابة الأطباء اليوم الأحد عن اعتداء مريض على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، أثناء تأدية عمله، وهو ما تسبب فى إصابة الطبيب بجروح فى وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بغيبوبة سكر، حيث يعانى من مرض السكر، ويرقد حاليًا بالرعاية المركزة بالمستشفى.

وذكرت النقابة أن واقعة الاعتداء على الدكتور عماد سيد محمد، طبيب باطنة مقيم بمستشفى بولاق الدكرور العام في قسم الاستقبال، نتجت بعد دخول شاب مصاب بمغص ورأى الطبيب أنه فى حاجة لمراجعة الطبيب الجراح، وفجأة انهال المريض بالسباب والضرب على الطبيب، ما أحدث جروحًا في وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بـ"غيبوبة سكر" حيث يعانى الطبيب من مرض السكر، ويرقد حاليًا بالرعاية المركزة بالمستشفى.

وحررت مستشفى بولاق الدكرور محضرا بالتلفيات ضد المريض وأهله بينما حرر الطبيب المعتدى عليه محضرا بالواقعة حمل رقم 41669 جنح بولاق الدكرور.

وتحركت نقابة الأطباء بالجيزة وأرسلت محامى النقابة للحضور مع الطبيب ومتابعة المحضر.
إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور
إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور
إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. قصة عامل مدرسة أصبح مديرها

روسيا تكشف هوية منفذة هجوم الشيشان ..فيديو وصور

رد ناري من مدير الأهلي على استقالة حسام غالي

صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن أصدقاء خاشقجي

سيدة تنهي حياة شقيق زوجها لطمعه في الميراث بالسويس

تريزيجيه يحتفل بعقد قرانه.. صور

مادة جديدة بمشروع قانون حقوق الحيوان تمنع تسميم الكلاب

الأردن يقر قانون الضرائب الجديد.. تفاصيل

رئيس الترسانة يوضح سبب فشل الشواكيش في الصعود للممتاز ..فيديو

ممدوح عباس يوجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح

أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد الفوز على كرواتيا والتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا

الغرف التجارية : من حق كل المواطنين الحصول على بنزين 95

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

فيديو

ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور
فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ
رئيس الترسانة يكشف حقيقة سعيه لإفشال الجمعية العمومية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟