إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور

أعلنت نقابة الأطباء اليوم الأحد عن اعتداء مريض على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، أثناء تأدية عمله، وهو ما تسبب فى إصابة الطبيب بجروح فى وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بغيبوبة سكر، حيث يعانى من مرض السكر، ويرقد حاليًا بالرعاية المركزة بالمستشفى.





وذكرت النقابة أن واقعة الاعتداء على الدكتور عماد سيد محمد، طبيب باطنة مقيم بمستشفى بولاق الدكرور العام في قسم الاستقبال، نتجت بعد دخول شاب مصاب بمغص ورأى الطبيب أنه فى حاجة لمراجعة الطبيب الجراح، وفجأة انهال المريض بالسباب والضرب على الطبيب، ما أحدث جروحًا في وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بـ"غيبوبة سكر" حيث يعانى الطبيب من مرض السكر، ويرقد حاليًا بالرعاية المركزة بالمستشفى.





وحررت مستشفى بولاق الدكرور محضرا بالتلفيات ضد المريض وأهله بينما حرر الطبيب المعتدى عليه محضرا بالواقعة حمل رقم 41669 جنح بولاق الدكرور.



