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محافظات

وزير الرياضة في حوار مفتوح مع الشباب بختام زيارته لقنا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:26 م
وزير الرياضة يختتم
وزير الرياضة يختتم زيارته لقنا بلقاء حوارى مفتوح مع الشباب
يوسف رجب
اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة قنا، اليوم الأحد، بلقاء مجموعة من شباب وفتيات المحافظة، للحديث معهم حول العديد من الملفات المتعلقة بالشأن الشبابي والرياضي، والتعرف على وجهات نظرهم ورؤاهم حول مختلف القضايا، وأبرز مبادراتهم المجتمعية، وذلك فى لقاء حواري مفتوح عُقد بمركز شباب مدينة قنا.

حضر اللقاء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ومجموعة من نواب البرلمان عن المحافظة منهم النائب أشرف رشاد- رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وفى كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بإبداعات الشباب فى مختلف المجالات والتى يتم اكتشافها فى المسابقات والمشروعات المتنوعة التى تنفذها الوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم وتساند الشباب المبدعين الراغبين فى خدمة مجتمعهم وتحقيق التنمية للبلاد.

وأوضح صبحي أن الوزارة تسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من شباب مصر حتى يستفيدوا من الخدمات المقدمة، قائلًا :"هناك مجموعات عمل مشكلة من شباب الوزارة يتواصلون مع نظرائهم الشباب في جميع المحافظات، وسيكون هناك مجموعة عمل تنسيقية مكونة من الشباب فى كل محافظة للتواصل مع الوزارة بهدف وصول خدمات الوزارة لكل الشباب".

وأشار صبحي، إلى أن حجم مشاركات الشباب فى المبادرات والمشروعات التى تنفذها الوزارة وصل خلال فترة الأربعة أشهر ونصف الشهر الماضية، إلى 2 مليون و500 ألف مشارك، لافتا فى ذات الوقت إلى تحرك الوزارة لاستهداف أعداد أكبر من ذلك.

وأضاف صبحى، أنه يتم الخروج بمجموعة من المبادرات والأفكار البناءة خلال اللقاءات التى يعقدها مع الشباب خلال زيارته لمختلف المحافظات، ويتم تبني تلك المبادرات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لخدمة الشباب والعمل على تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

ومن جانبه، قدم محافظ قنا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على زيارته للمحافظة وحرصه على تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وسعيه لتطوير أدائها ودورها لخدمة أبناء المحافظة.
وزير الرياضة في حوار مفتوح مع الشباب بختام زيارته لقنا
وزير الرياضة في حوار مفتوح مع الشباب بختام زيارته لقنا
وزير الرياضة في حوار مفتوح مع الشباب بختام زيارته لقنا
وزير الرياضة في حوار مفتوح مع الشباب بختام زيارته لقنا
وزير الرياضة في حوار مفتوح مع الشباب بختام زيارته لقنا
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