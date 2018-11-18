اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يحتفل بمرور عام على تأسيسه

أكد مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله انخراط الاتحاد بفعالية ضمن الأجندات العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مستفيدا من الدفعة القوية التي خرجت به لتحقيق غايات المنظمة في العمل الإعلامي باختلاف صوره وأشكاله.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن احتفالية أقيمت في جدة اليوم الأحد بمناسبة مرور عام على تحويل وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا".



ونوه المدير العام لـ "يونا" بوضع الاتحاد رهانه على الإعلام المسؤول في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي والتعريف بها، مستعرضًا ما أنجزه الاتحاد منذ انطلاقته بمهامه الجديدة التي هى بمثابة العلامة المضيئة في طريق التطبيق الكامل لرؤيته التطويرية وفي مقدمتها ترسيخ العمل الإسلامي المشترك، حيث وقع الاتحاد برامج للتعاون مع منظمات وهيئات إسلامية مختلفة وتعزيز علاقاته مع الدول الأعضاء فيما يخدم مسيرته الإعلامية.



وأشاد عيسى روبله بدور المملكة العربية السعودية، دولة المقر للاتحاد، في الدعم اللامحدود للاتحاد في سبيل تحقيق رؤيته وتعزيز التضامن الإسلامي وتسخير كل إمكانياتها الاقتصادية والسياسية ورأسمالها المعنوي الكبير باعتبارها قبلة المسلمين، لدعم قضايا العالم الإسلامي وبناء مستقبل أفضل لشعوب الدول الإسلامية.



