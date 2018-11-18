ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يحتفل بمرور عام على تأسيسه

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:35 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ
أكد مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله انخراط الاتحاد بفعالية ضمن الأجندات العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مستفيدا من الدفعة القوية التي خرجت به لتحقيق غايات المنظمة في العمل الإعلامي باختلاف صوره وأشكاله.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن احتفالية أقيمت في جدة اليوم الأحد بمناسبة مرور عام على تحويل وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا".

ونوه المدير العام لـ "يونا" بوضع الاتحاد رهانه على الإعلام المسؤول في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي والتعريف بها، مستعرضًا ما أنجزه الاتحاد منذ انطلاقته بمهامه الجديدة التي هى بمثابة العلامة المضيئة في طريق التطبيق الكامل لرؤيته التطويرية وفي مقدمتها ترسيخ العمل الإسلامي المشترك، حيث وقع الاتحاد برامج للتعاون مع منظمات وهيئات إسلامية مختلفة وتعزيز علاقاته مع الدول الأعضاء فيما يخدم مسيرته الإعلامية.

وأشاد عيسى روبله بدور المملكة العربية السعودية، دولة المقر للاتحاد، في الدعم اللامحدود للاتحاد في سبيل تحقيق رؤيته وتعزيز التضامن الإسلامي وتسخير كل إمكانياتها الاقتصادية والسياسية ورأسمالها المعنوي الكبير باعتبارها قبلة المسلمين، لدعم قضايا العالم الإسلامي وبناء مستقبل أفضل لشعوب الدول الإسلامية.

loading...

ترشيحاتنا

مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو

عبد الحفيظ يخطر الخطيب بتجميد استقالة فضل وغالي.. والفلاشة تنهي حلم هيثم عرابي

دوري أمم أوروبا.. سويسرا تسقط بلجيكا بخماسية وتتأهل لنصف النهائي.. فيديو

علي جمعة يوضح كفارة من حلف بالنبي وحنث به

مدرسة موسيقي تعتدي على تلميذ وتصيبه بنزيف في العين بالمنوفية

مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك تواجه شبح الإلغاء

وفاة لاعب فريق النجوم

قرقاش: الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار

رحيل حمدي النقاز وكهربا أبرز الحصاد الأسبوعي لــ نادي الزمالك

شاهد .. سارة سلامة ورانيا يوسف تتحديان مجدي كامل في سباق 100 متر

عملان ترى من خلالهما رسول الله في المنام

إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟