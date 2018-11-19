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رياضة

الإسماعيلي: استبعاد المحمدي ومتولي من القائمة الإفريقية غير صحيح

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
باهر المحمدي ومحمود
باهر المحمدي ومحمود متولي
حسن العمدة
أكد محمد محسن ابو جريشة المدرب العام لفريق الاسماعيلي ان الحديث عن استبعاد محمود متولي وباهر المحمدي من القائمة الافريقية للفريق غير صحيح بالمرة.

وقال ابو جريشة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "استبعاد باهر المحمدي ومتولي من القائمة الافريقية غير صحيح، القوام الاساسي للفريق موجود بالقائمة".

متابعًا: "سنعلن عن قائمة الفريق الافريقية بعد مباراة الانتاج المقبلة في بطولة الدوري".
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