وزير الأوقاف: تكريم الرئيس للعلماء من مصر وخارجها مسؤولية ودعم للفكر الوسطى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء من مصر وخارجها فى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم، مسؤولية كبيرة تقع على هؤلاء العلماء، ويجب أن يحرص من يتم تكريمه على أن يكون على قدر هذا التشريف، وأن يزيده هذا التكريم عطاء وتفانيا في خدمة الوطن.



وأضاف الوزير - فى بيان له - أن تكريم الرئيس للعلماء يعد دعما كبيرا للفكر الوسطي المستنير في ضوء ريادة مصر في حمل لواء السماحة والوسطية، كما أن تكريم المتميزين من قيادات الأوقاف في مجال الشؤون المالية والإدارية والقانونية يعطي دفعة كبيرة لمزيد من التميز والتفاني في العمل لدى جميع أبناء الوزارة الذين ينظرون إلى المكرمين من زملائهم نظرة القدوة.



وتابع جمعة أن تكريم بعض شباب الوزارة يعطي رسالة شديدة الإيجابية للاهتمام بالشباب ويلهب حماسهم لمزيد من التفاني في العمل.