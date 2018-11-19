نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو

وجه الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عدة نصائح لقائدي السيارات للقيادة الآمنة فى الصباح الباكر أثناء الشبورة المائية أو تساقط الأمطار.



وأوصى الشربيني،في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، السائقين وقائدي المركبات بالالتزام بالإرشادات المهمة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية أثناء الطقس السيئ، واستخدام إضاءة مصابيح السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض حال الدخول في الشبورة،لا سيما استخدام إضاءة الانتظار وعدم إغلاق زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها وتقليل السرعات في حدود الرؤية، وليس في حدود السرعات القانونية واستعمال مساحة المطر واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة وعدم التوقف في مناطق الشبورة لأي سبب، مؤكدًا أنه يتوجب مضاعفة مسافة الأمان والسير في منتصف الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي الخاطئ للسيارة الأمامية.



وناشد قائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية تنفيذ تعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم، والاتصال على رقم 01221110000 "الإغاثة المرورية" حال وجود أعطال أو حوادث.



