شعراوي: الإرهاب عائق حقيقي لكل خطواتنا التنموية في أفريقيا.. صور

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية علي عودة مصر بقوة إلى القارة الأفريقية، واعتزازه بكل ما هو أفريقي وعربي باعتبار مصر دائمًا عربية وأفريقية الهوي والمصير.





وأشار الوزير إلى ما أكده الرئيس السيسي خلال إعلان توصيات منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة الجمال والسلام بشرم الشيخ باعتبار مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام ٢٠١٩ ومنح شبابها الفرصة للدراسة في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم أرقي الدراسات المتخصصة في كافة أفرع المعرفة بالقاهرة.





جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال أفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي يضم كلًّا من مصر السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وذلك بمدينة مراكش المغربية قبل انطلاق فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية التي ستعقد تحت عنوان " الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الأفريقية".





وضم الوفد المصري المرافق للوزير كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والسفير محمد خليل نائب السفير المصري في المغرب.





وأعرب الوزير عن تقديره للقائمين على المنظمة لـدعـوتهـم له، كما توجه بالشكر للجمعية المغربية لرؤساء المجالس البلدية وجمعية الجهات المغربية وعمدية مراكش ولدولة المغرب الشقيقة شعبًا وحكومة بصفة عامة لحسن الاستقبال وكرم الوفادة الذى تعودناه من جلالة ملك المغرب الملك محمد السادس.





وأوضح الوزير أننا نسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الرامى للارتقاء بجودة الحياة بكل أبـعـادها الإداريـة والاقـتصـاديـة والصحـيـة والـبيئيـة مع الحفاظ على مقدرات أجيالنا القادمة.





وقال اللواء محمود شعراوي إن التحديات التي تواجه دول القارة ومدنها متقاربة ومنها الكثافة السكانية المرتفـعـة والبنية التحتية العتيقة والعشوائيات، وأشار الوزير إلى أن جهود الرئيس والحكومة تمكنت من توفير وبناء آلاف المساكن، وأصبحت لدينا مدن عديدة بدون عشوائيات منها بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء، مضيفًا أن من بين التحديات أيضا المتغيرات المناخية السلبـية والبطالـة والتى تمكنا من تحويلها لطاقة إنتاجية من خلال المشروعات الصغيرة وبقروض ميسرة؛ إضافة إلى الـتـلـوث ومـعـدلات استهلاك الطاقة المتزايدة والمد الحضرى والتمويل وكلها معضلات كانت بحاجة لمواجهة غير تقليدية.





وتابع الوزير: "أما الإرهاب فقد بات بكل أسف عائـقـًا حقيقيًا لـكـل خطواتنا التنموية في أفريقيا لإهداره مقدراتنا البشرية والمادية واستنزافه الطاقات والجهود، فالاستقرار والأمن كما تعلمون هما مفتاح وأساس التنمية".





وأوضح الوزير أنه لا شك أن ـما يضاعـف مـن قـيمـة مـؤتمرنـا تـركيـزه على دور الإدارات والجماعـات المحلـيـة (الجهـويـة) فى تحقيق ما نأمل من تنمية مستدامة لمدننا الأفريقية.





وأضاف الوزير ان تحول الدولة للامركزية الإدارية بـدأ مـنـذ في مصر عام 1960 ونسعى للسير بقفزات أوثق وأسرع بنفس الاتجاه.





وشدد الوزير علي ان القيادة السياسة حريصة كـل الحـرص عـلى خـلـق بـيـئـة سياسـيـة وقـانـونية وإدارية مناسبة لتفعيل دور الإدارات المحلية مــن خـلال منحها صلاحيات وامكانيات تهيأ لها عن جد فرصة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالنجاح المأمول.





وأشار اللواء محمود شعراوي الي قرب إصدار القانون الجديد للإدارة المحلية والذي يناسب متغـيـرات العـصـر ويوافـق تـطـلعـاتـنـا في تـحـقــيــق الـمـزيـد مـن اللامـركــزيـة الإداريــة، وسـيعـقـبـه إجــراء انتخابــات لتشكيل مجالس شعبية محلية سيكون لها الدور الأكثر أثر فى صنع السياسات التنموية وتفعيلها.





وأضاف الوزير الي أننا نسعى أيضًا للحصـول عـلى دعـم الـمـجتـمع الـمـدنـى بـتـشـكـيـلاتـه المتنوعة، مضيفًا: "مجلسنا التشـريعـى سيعيد بالأيام القادمة النظر بقانون الجمعـيـات الأهــلـيـة بعد أن وجـه رئيس الجمهـورية بإعـادة طرحه ليكون أكثر انفتاحًا وايجابية.





وأكد الوزير علي حرص الحكومة عــلى كـسـب الـمـواطـن العادى لصف جهودها التنموية ، فبدونه يضعف الأمل فى التقدم والتنمية.





وتابع اللواء شعراوي :" ولأجل هـذا..انـشـأنا كيانات مسـتحـدثة تحت مسمى ( وحدات حقوق الإنسان ) بجميع إدراتنا المحلية لتسهـيل خـطـى طـالـبـى الـخـدمـة وإزالـة مايعترض طريقهم من عقبات بيروقراطية".





واستطرد الوزير " كما أطلقنا مبادرة ( صوتـك مسـمـوع ) لتلقى شكاوي وملاحظات المواطنين للعمل عـلى الإسـتـجـابـة لـهـا بـأقـصـى سـرعـة ممكنة وبناء جسور الثقة مع شعبنا ، بالاضافة الي تدشين ( بنك للأفكار الجديدة ) نتلقى عـبـره مايعني مـن مبادرات تنموية شعبية لتبني الصالح منها ورعـايـتـه .





وشدد الوزير علي ان عام 2018 هو بداية عام الاهتمام بالصحة والتعليم لبناء الإنسان المصرى ، حيث أطلقت الدولة المصرية برعاية الرئيس أكبر حملة لكشف وعلاج مرض فيروس سي على مستوى العالم وإعادة بناء وتأهيل بعض المستشفيات .. مع تغيير منظومة التعليم وتطويرها لتواكب الدول المتقدمة ويعد هذا هو الاستثمار الحقيقى للانسان في مصر.





وأكد الوزير أننا نضحى بالكثـير مــن رصـيدنـا عندما نُخرج المرأة مـن حـسـاباتنا، فإقـصـاء نصف الـمجـتمـع بـعـيـدًا عـن دوائـر عـمـلـنـا يُعـد خصمًا فــادحــًا مــن مـصـادر قــوتــه، مؤكدًا أن مصر حريصة على فتح كـل السبل أمام المرأة لتشارك فى صنع مجـتمعهـا وتـجـويـد حياته.





وأضاف الوزير أننا نعمل حاليًا على الاستعانة بجهود المرأة الفعالة فى إداراتـنا المحـليـة، فـلأول مرة بتاريخنا المعاصر تم عام 2017 تعيين إمرأة مـحافـظة لأقـلـيـم البحيرة والآن نكرر نفس التجربة بنجاح بمحافظة دمياط علاوة على 5 نائبات لمحافظين آخرين، هذا بخلاف ثماني وزيرات بالحكومة التي أشرف بوجودي فيها.





وتابع الوزير : " وما فعلناه ليس منحه أو من قبيل المَكرمة وإنما إيمانًا بحقها وقناعة ً بدورها وأهميته، كما أننا لم نتوقف عن هذا بل فتحنا لهن فرصة الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمتواجدين بالقرى ولأهمية ذلك في تحقيق التنمية المستدامة".





وأوضح اللواء محمود شعراوي علي ان تـحـديات التنمية المستدامة دائمًا حاضرة بذهن قيادتنا السياسـيـة، لـذا فـكـل جهـودنـا الحكومية تسير نـحـو تخطيهـا، لافتًا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية جـددنـا بنيتنا التحتية ودشنا شبكة طـرق غـيـر مسبـوقـة وشـرعـنـا فى انـشـاء 12 مـدينة جـديـدة وأزلنـا الكثير مـن العشوائيات وطورنا تعليمنا وحدثنا موارد طاقـتنا الكهربائية واتجهنا بقوة نـحـو مـصـادر أخـرى وخلقنا بيئة تشريعية مشجعة.





وقال انه ما زال أمامنا طريق طويـل لاستكمال تحـقيـق اهـداف التنمية المستدامة فالمعوقات حـاضـرة والمتـغيـرات غير مأمونة، فالتمويل الحكومى مهما بلغ سقفه محدود، والاستثمار الخاص بمجالات التنمية لاغنى عنه، لذا فأبوابنا مفتوحة وصدورنا مليئة بالترحاب لكل مستثمر جاد.



