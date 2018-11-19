فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن صفقات سموحة الجديدة

فجر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مفاجأة بشأن إحدى الصفقات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أكّد أن الإدارة في طريقها لانهاء صفقة كبرى.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "مدير فني عالمي يتوسط لإنهاء صفقة مدوية لسموحة في انتقالات يناير".



يذكر أن عامر أعلن منذ أيام عن التعاقد مع طارق يحيى لقيادة الفريق خلفا لـ علي ماهر الذي قدم استقالته بسبب خلافات مع الإدارة.