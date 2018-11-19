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ديني

نقابة الإنشاد الديني تنعى القارئ محمود أبو الوفا الصعيدي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
محمود ضاحي
نعت نقابة العاملين بالإنشاد الديني برئاسة الشيخ محمود التهامي وجميع أعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي الذي وافته المنية أمس الاحد إثر وعكة صحية.

وذكرت النقابة فى بيان لها: رحمَ اللهُ الفقيدَ وأسكَنهُ فسيحَ جَنَّاتِهِ ، اللهمَّ لقّنهُ حُجَّتهُ ، وَبَدّد غُربَتَهُ ، وبيّض صَفحَتَهُ ، واجعل الجَنَّةَ مثواهُ ، وارزُق أهلَهُ الصَّبرَ والسُّلوانَ ، وألحقنَا بِهِ على الإيمَانِ والدّين، غيرَ خَزَايَا ولَا مَفتُونِينَ ولَا مُضيّعين.
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