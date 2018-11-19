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رياضة

فرج عامر يكشف حقيقة رحيل حسام حسن وياسر ابراهيم عن سموحة.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
نفي فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة ما تردد عن قرب رحيل حسام حسن وياسر ابراهيم نجمي الفريق عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد في تصريحات لبرنامج " ملعب 9090 " أن الفريق بحاجه لهما خلال الفترة الحاليه حيث أن حسن يعتبر اهم مهاجم بالدوري الممتاز، مضيفا أنه حتي في حالة وصول عرض مغرٍ لرحيلهما فلن يوافق مطلقا.

وتابع ان الفريق يمتلك العديد من النجوم المميزين مشددا انه بانتظار تقرير طارق يحيي المدير الفني للفريق بشأن الصفقات المطلوبه للفريق.

اما عن تغريدته صباح اليوم بشأن التعاقد مع نجم عالمي، فأكد ان الفريق يقترب من ضم لاعب مميز سيكون اضافه قويه للفريق .
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