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أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس سيمنار المجمع المقدس بـ لوجوس بوادى النطرون

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
صدى البلد
ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم "الاثنين" فعاليات سيمنار المجمع المقدس بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، في تصريح له اليوم، إن سيمنار هذا العام الذي ينعقد أيام ١٩ و٢٠ و٢١ من نوفمبر الجاري يتناول خمسة محاور هي الإيمان الأرثوذكسي وتحديات القرن الـ ٢١، والهوية القبطية، وخدمة الشباب، والعلاقات المسكونية، والتكنولوجيا والاتصالات.

يشارك في السيمنار ٩٧ من الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد أقام بمشاركة أعضاء المجمع أمس، طقوس تدشين الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ذكرى اليوبيل الذهبي لافتتاحها.
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