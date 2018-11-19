محافظ أسوان يطمئن على مصابي حادث تصادم أتوبيس بميكروباص .. صور

زار اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عوضية آدم محمد 45 سنة سودانية الجنسية للإطمئنان على حالتها الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بمستشفى أسوان الجامعى بعد إصابتها فى حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم بين أتوبيس ركاب وسيارة ميكروباص بالكيلو 110 بطريق أسوان / أبو سمبل البرى .



فيما تماثل للشفاء باقى المصابين فى الحادث بإجمالى 11 مصابا وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بعد تلقيهم للإسعافات الأولية والعلاج اللازم كما أسفر الحادث أيضًا عن مصرع 5 أشخاص وتم نقلهم لمشرحة أسوان العمومية ، وتولت النيابة المختصة التحقيق فى الواقعة ، هذا وقد رافق المحافظ خلال زيارته للمصابه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان .



وتجدر الإشارة إلى أن المتوفين منهم 4 مصريين وهم أشرف محمد 40 سنة، وعبد الرحمن حسن حسين 19 سنة، وعبد الرؤوف أحمد محمد 41 سنة ، ورمضان محمود سليمان 18 سنة ، بجانب متوفى خامس سودانى الجنسية وهو محمد عواد إبراهيم 46 سنة .



والمصابون منهم 11 مصابا سوداني الجنسية وهم محمد أبو بكر عمر آدم 24 سنة والذى أصيب بخدوش وسحجات متفرقة بالوجه ، وأسامة إبراهيم آدم 24 سنة والذى أصيب بخدوش وسحجات متفرقة بالرأس ، وعبد الرحمن جبريل بلالبل 46 سنة حيث أصيب بكدمة شديدة بالعمود الفقرى والقدم اليسرى ، وعبد الناصر آدم محمد 50 سنة والذى أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس ، وآدم جبريل زكريا 35 سنة ، والمصاب بجرح بالوجه واليد اليمنى ، وكمال أبو بكر آدم 25 سنة إصابة بالرأس ، وعثمان محمد عبد الرحيم 26 سنة والمصاب باليد اليسرى ، وموسى أحمد محمد 28 سنة والمصاب بجرح سطحى أعلى الحاجب الأيمن ، وعزيزة إسماعيل عيسى 39 سنة ، والمصابة بجرح قطعى بالساق اليسرى ، ويوسف شريف 30 سنة ، والمصاب بجرح قطعى بالذقن ، فيما يوجد مصاب مصرى وهو محمود حسن 18 سنة ، والذى أصيب بخلع بمفصل الساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم .