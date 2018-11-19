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أخبار العالم

أول تعليق إيراني بعد وقف الحوثي إطلاق الصواريخ على دول التحالف

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:39 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام رضوان
صرح حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشئون الدولية، اليوم الاثنين، بأن سياسة إيران بشأن اليمن لا تقتصر على دعم فئة معينة بل تتمثل في الحفاظ على مصالح الشعب اليمني، وذلك في أول تصريح إيراني بعد إعلان مليشيا الحوثي وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات والسعودية استجابة لمطالب الأمم المتحدة.

بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال عبد اللهيان خلال استقباله النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جلیس کاربونیر، إن انتهاج السياسات الداعية للحرب قد خلق الكثير من التحديات في المنطقة.

وأضاف: "أننا نعيش في منطقة حساسة ومتأزمة حيث إن المسؤولية الملقاة على عاتق الصليب الأحمر لتخفيف آلام الناس كبيرة إلا أن سرعة تقديم المساعدات الإنسانية أبطأ من سرعة الأزمات".

أوضح أن الظروف الإنسانية في اليمن متدهورة وبحاجة إلى اهتمام خاص بالقضايا الإنسانية.

وأعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم وقف إطلاق الصواريخ على الإمارات والسعودية.

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