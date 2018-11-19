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فن

زينة تنشر صورة مع تامر حسنى وتعلق: ادعوا لنا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة زينة صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تجمعها بالفنان تامر حسنى والمخرج سعيد الماروق .

وعلقت زينة على الصورة قائلة : "ادعو لنا ربنا يوفقنا.. من أحلى الأفلام اللي قرأتها في حياتي وهتحلو أكتر بأجمل فريق عمل.. "يا رب اكرمنا" قصة: تامر حسني، سيناريو محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق".

يذكر ان تامر حسنى ينتظر عودة سعيد الماروق من الخارج من اجل البدء فى تحضير الفيلم والذى يشارك فى بطولته ايضا الفنان خالد الصاوى.
زينة تنشر صورة مع تامر حسنى وتعلق: ادعوا لنا
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