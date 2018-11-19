الجيش اليمني يواصل تقدمه غرب تعز ويسقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي

واصل الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تقدمه في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، خلال عملياته العسكرية ضد ميليشيات الحوثي.



وقال مصدر ميداني للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن الجيش حرر تبة "حامد" في منطقة الأشروح، عقب مواجهاته مع الميليشيات الحوثية التي لاذت بالفرار.



وأضاف أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل إلى مواقع محررة في قرية القوز وتبة "سعدة"، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أفشلت الهجوم وشنت هجومًا معاكسًا حررت على إثره تبة "حامد".





وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

وفي السياق ذاته، أحبط الجيش اليمني اليوم محاولة تسلل للميليشيات الحوثية باتجاه قرى معزولة ونجد شمس، وأجبرها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح أخرين.



تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الحوثي قصفت اليوم بقذائف الهاون قرى للمواطنين في منطقة الأشروح، تسببت في إصابة 6 مواطنين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين، وعدد من خزانات المياه في المنطقة.