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المفتي: تنظيم النسل ضرورة ولا يخالف الإرادة الإلهية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن تنظيم النسل واجب وضرورة.

وأضاف "علام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: « تنظيم الأسرة يحتاج إلى دراسة رشيدة تتفق مع مقدرات المجتمع ولا حرج فيه من الناحية الشرعية على الإطلاق».

وعلق مفتي الجمهورية على عبارة المولود يأتي برزقه قائلًا «هناك دراسات علمية أجريت تربط بين التنمية الاقتصادية وعدد السكان، وتنظيم النسل لا يتعارض مع الإرادة الإلهية، فهو يستهدف إحداث توازن».

وأضاف علام « أنشأنا وحدة الرسوم المتحركة ضمن سياسة إغراق الشبكة العنكبوتية بالمعلومات الصحيحة لمواجهة التنظيمات الإرهابية».
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