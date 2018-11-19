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فن

محمد عبده يستأنف نشاطه الفني بعد رحلة العلاج

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستأنف فنان العرب محمد عبده نشاطه الفني بحفل غنائي على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬ بدولة الكويت، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر، ليكون أول حفل غنائي له بعد الوعكة الصحية التي أصابته استلزمت رحلة علاج إلى فرنسا.

لم يكشف محمد عبده حتى الآن عن أي تفاصيل حول طبيعة المرض الذي يعاني منه، وما هي حالته الصحية له خلال الوقت الحالي، ما أثار حيرة جمهوره.

كانت آخر أعمال محمد عبده الفنية، أغنية "ماهو منك"، من كلمات: إبراهيم خفاجي، وألحان: سعود بن عبد المجيد.
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