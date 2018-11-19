الاقتصاد الرقمي محور مناقشات اليوم الثاني بمؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

يشهد غدا الثلاثاء مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى أطلق اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الجلسات في إطار مناقشة دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.



ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم الثاني مناقشة عدة موضوعات هامة منها الاستثمار في رأس المال البشري في جلسة يديرها د اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويشارك بها كلا من السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ود جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلي للثقافة وعضو البرلمان المصري، ود/ خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وحنين اسماعيل، رئيس فريق عمل برامج التنمية البشرية بلبنان وسوريا والأردن، البنك الدولي.



كما يتضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسة بعنوان الاقتصاد الرقمي: مستقبل العالم العربي، يشارك بها كلا من د هدي دحروج، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية والمدير الإقليمي للصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و أشيش خانة، رئيس برنامج مصر واليمن وجيبوتى، البنك الدولي، بالإضافة إلي جلسة حول مرفق المناخ وترابطاته ترأسها ندي العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ويشارك بها كلا من د محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، زينة علي أحمد، المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، سوجيتكومار موهانتي، المدير الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كيشان خوداي، رئيس الفريق الإقليمي لتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والمرونة في المنطقة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكارلو سكاراملا، نائب المدير الإقليمي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي وأوروبا الشرقية ببرنامج الغذاء العالمي، وجيده حداد، مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.



ويرأس أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية جلسة حول إقامة مجتمعات سلمية في مناطق النزاع، يشارك بها بول أوكومو، مستشار برنامج الأمم المتحدة الانمائي أفريقيا، و أندريو سبسيش، خبير التنمية المستدامة وممثل التحالف الدولي للسلام والتنمية، وأستريك شتوكلبرجر، خبيرة حقوقية الأمم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، كما يرأس د إبراهيم باسبار، جلسة لمناقشة القضاء علي الجوع في المنطقة العربية، يشارك بها عدد من الشخصيات.



كما يتضمن اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة جلسة لمناقشة الاستثمار في الطاقة المتجددة برئاسة د محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجدية والمتجددة وم جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة وبمشاركة عدد من الشخصيات، فضلا عن إقامة حوار حول تمويل التنمية المستدامة وإطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجلسات أخرى لمناقشة القوى الناعمة والتواصل الاجتماعي ومفاهيم النوع الاجتماعي في المجتمع، وتعزيز الترابط بين مخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، كما يختتم اليوم الثاني بجلسة حول الوضع الديموغرافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



يشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي، وكيفية الحصول علي طاقة نظيفة، إلي جانب إلقاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدامة.