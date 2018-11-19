مفتيا كازاخستان وأوغندا يشيدان بدور الأوقاف في نشر الفكر الوسطي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم، الإثنين، الشيخ سيريك باى أوراز مفتى كازاخستان، والشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى أوغندا، عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهما بحضور السفير أرمان ايساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة.





وأشاد الجميع بدور مصر، ووزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى أرجاء المعمورة.





وعقب احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، هنأ وزير الأوقاف المكرمين من أبناء الوزارة، وهم: الدكتور محمد عزت محمد مدير عام شئون القرآن الكريم، وسمير مصطفى الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للإدارة والتقويم السابق، وعبدالناصر عبدالله النجار وكيل وزارة الأوقاف لشئون مديريات الوجه القبلي السابق، ومحمد أحمد بدر الأشحط رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي معاون وزير الأوقاف، من خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي.





وقدم المكرمون جميعًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريفه لهم بهذا التكريم، مؤكدين عزمهم على بذل مزيد من الجهد في خدمة الوطن.