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عبد المنعم يكشف أبرز عوامل الاستخدام الصحيح لـ السوشيال ميديا.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:49 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن شبكات التواصل الاجتماعى يصعب فرض السيطرة عليها بإحكام، موضحا أن أهم عوامل توجيه المواطنين للاستخدام الصحيح هو التوعية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذى صدر فى الفترة الأخيرة يعتبر من أهم القوانين التى صدرت في هذا الشأن.

وأشار إلى أن بعض الدول ألغت مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "الصين"، متابعا: "أي مواطن يقدر على عمل حساب على الفيس بوك باى اسم ويقوم بنشر أي معلومات تتسبب فى مشكلات".
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