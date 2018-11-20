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حوادث

انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:28 ص
السيارة المنكوبة
السيارة المنكوبة
ندي حمودة - أحمد مهدي
سقطت سيارة ملاكي ماركة "بيجو" في ترعة المريوطية أسفل وصلة المريوطية بالطريق الدائري، دون خسائر بشرية.

وتلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، وعلى الفور وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن، بسرعة انتشال السيارة.

وانتقلت فرق الحماية المدنية بالجيزة بصحبة الاوناش؛ لانتشال السيارة.

وكشفت التحريات الاولية التي اجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، ان السيارة ماركة بيجو تحمل لوحات "٥١٥٨ ص ص"، وحضر مالكها أثناء انتشالها، وتبين أن شخصا استند عليها؛ فسقطت في المياه.
انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور
انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور
انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور
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