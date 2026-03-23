جدل واسع في الأقصر بسبب لافتة تمنع دخول المتسولين إلى الرزيقات بحري

شهدت قرية الرزيقات بحري التابعة لمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر تعليق لافتة كبيرة من قبل الأهالي تحمل تحذيرا واضحا بمنع دخول المتسولين إلى البلدة وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين داخل القرية.



وجاء نص اللافتة التي تم تعليقها في أحد المداخل الرئيسية للقرية، ليؤكد على منع دخول المتسولين والشحاتين إلى البلدة حفاظا على سلامة الأبناء والأسر مع التنبيه على أنه سيتم تسليم أي شخص مخالف أو مشتبه به إلى الجهات الأمنية المختصة وهو ما يعكس حالة من التكاتف الشعبي بين أهالي القرية لمواجهة أي ظواهر قد تمثل خطرا على المجتمع .

وخلال الساعات الماضية انتشرت صور اللافتة بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حيث تداولها عدد كبير من المستخدمين ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة.

وأثارت اللافتة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إذ رأى البعض أنها إجراء ضروري لحماية الأطفال والحد من أي مخاطر محتملة خاصة في ظل تزايد القلق من وقائع استغلال الأطفال في أعمال التسول بينما اعتبر آخرون أن تعميم المنع قد يظلم بعض الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى المساعدة والدعم.

وأكد عدد من الأهالي أن هذه الخطوة جاءت بعد تزايد القلق من انتشار ظاهرة التسول في بعض المناطق خاصة مع ما يتم تداوله من وقائع مرتبطة باستغلال الأطفال أو محاولات خطف تحت ستار التسول وهو ما دفعهم إلى التحرك بشكل جماعي لوضع ضوابط واضحة لحماية أبنائهم.

وأشاروا إلى أن اللافتة ليست موجهة ضد المحتاجين الحقيقيين ولكنها تستهدف منع أي عناصر مجهولة أو غير معروفة من دخول القرية دون رقابة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب مزيدا من الحذر والوعي المجتمعي.