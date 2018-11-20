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أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تخرق هدنة وقف إطلاق النار في الحديدة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء الاثنين، أن ميلشيات الحوثي الانقلابية خرقت هدنة وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة، والتي أعلنتها الميلشيات أمس، قاصدة بها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال الإرياني في تغريدة عبر "تويتر": "لم تكد تمضي ساعات على البيان الذي أطلقته الميليشيا الحوثية معلنة وقف إطلاق الصواريخ الباليستية؛ حتى كانت عناصرها توجه أحد صواريخها باتجاه الأراضي السعودية".

يأتي ذلك بينما تشهد المحافظة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين بشكل متقطع بين الحين والآخر على خطوط التماس في حي 7 يوليو، ووسط شارع صنعاء، وفي مدينة الصالح شمال شرقي الحديدة؛ بعد محاولة الحوثيين التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش.

وكانت الميلشيات الانقلابية قد أعلنت، مساء الأحد، عن أنها أوقفت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد قوات الشرعية والتحالف، بناء على طلب المبعوث الأممي، مارتن جريفيثس، وبعد مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا حول اليمن إلى مجلس الأمن الذي طالب بهدنة فورية في مدينة الحديدة لمدة أسبوعين، تهدف لإزالة كافة الحواجز وإيصال المساعدات الإنسانية.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة اليمنية رسميًا، الاثنين، مشاركتها في محادثات السلام التي تحاول الأمم المتحدة عقدها في السويد خلال الأسابيع المقبلة، لإنهاء النزاع.
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